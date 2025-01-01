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Shamli News: रंग-बिरंगे आइटमों से सजने लगे बाजार

Wed, 04 Nov 2026 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 04 Nov 2026 12:33 AM IST
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Markets have begun to be adorned with colorful items.
शहर के बड़ा बाजार में दिवाली पर्व पर घर को सजाने के लिए खरीदारी करती महिलाएं। संवाद
शामली। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही शामली के बाजार रंग-बिरंगे सजावटी सामान से सजने लगे हैं। दुकानों पर आकर्षक कंडील, रंगीन मोमबत्तियां और सजावटी लाइटें ग्राहकों को लुभा रही हैं। त्योहार को लेकर लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है।
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शहर के गांधी चौक, बड़ा बाजार, नेहरू मार्केट और शिव चौक पर दीपावली के सामान की दुकानें सज गई हैं। इस बार बाजार में लकड़ी के फ्रेम, पेपर कटिंग, गुलदस्ते और फुटबाल के आकार वाले कंडील उपलब्ध हैं। इनमें मोतियों वाले कंडील की मांग अधिक है। इनकी कीमत 150 से 250 रुपये तक है। इसके अलावा गुलदस्ते वाली रंगीन लाइटें और नए डिजाइन की मोमबत्तियां भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।
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घरों में साफ-सफाई और रंग-रोगन के साथ ही लोग सजावटी सामान खरीदने में जुटे हैं। बाजार में पूजा की थाली, मोमबत्ती और घरों को सजाने वाले सामान की खरीदारी हो रही है। व्यापारी विकास, पंकज कुमार ने बताया कि अभी बाजार में खरीदारी शुरू हुई है। इस बार नए डिजाइन की रंगीन मोमबत्तियों और सजावटी आइटमों के प्रति ग्राहकों में खास उत्साह है। व्यापारियों को धनतेरस और दीपावली पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है।
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कुड़ाना की सोनिया, रेलपार की मनीषा का कहना है कि पहले ही घर सजाने के लिए समान खरीदना शुरू कर दिया है। क्योंकि हर बार बाद में समय नहीं लग पाता है।
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