Shamli News: फर्जीवाड़ा कर जमीन पर 8.50 लाख का लोन लिया, रिपोर्ट दर्ज

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हरियाणा के पानीपत जिले के मतलौडा निवासी जरनैल सिंह ने अदालत के माध्यम से कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसने 2016 में कैराना तहसील क्षेत्र के मौजा बलहेडा परगना बडौली में 1.2960 हेक्टेयर भूमि में से 0.8480 हेक्टेयर कृषि भूमि राशिद निवासी बलहेडा से 10 लाख रुपये में खरीदी थी। आरोप है कि राशिद ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कैराना के प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उसकी खरीदी हुई कृषि भूमि पर फर्जी मॉर्गेज डीड तैयार करा दी और तीन मई 2023 को बैंक से 8.50 लाख रुपये का ऋण ले लिया।28 जून 2026 को वह अपने साथियों के साथ पंजाब नेशनल बैंक की कैराना शाखा पहुंचा और जमीन पर लिए गए ऋण के संबंध में बैंक अधिकारियों से बातचीत की। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने गाली-गलौज करते हुए उसे और उसके साथ आए लोगों को बैंक से बाहर निकाल दिया। राशिद को बैंक से निकाली गई 8.50 लाख रुपये की रकम जमा करने को कहा। जांच अधिकारी उप निरीक्षक राजकुमार बघेल ने बताया कि अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।