यूपी: ‘दो शूटरों के एनकाउंटर से गैंग खत्म नहीं हुआ’, नाहिद हसन ने बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की

अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद सपा विधायक नाहिद हसन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल दो आरोपियों के मारे जाने से पूरा गैंग खत्म नहीं हुआ है। गैंग में अभी कई अन्य लोग शामिल हैं और पुलिस को उन सभी के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।

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