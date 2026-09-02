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यूपी: ‘दो शूटरों के एनकाउंटर से गैंग खत्म नहीं हुआ’, नाहिद हसन ने बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की

Wed, 02 Sep 2026 01:55 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 02 Sep 2026 01:55 PM IST
सार

अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद सपा विधायक नाहिद हसन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल दो आरोपियों के मारे जाने से पूरा गैंग खत्म नहीं हुआ और बाकी आरोपियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

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Ankit Baliyan Murder Case: Nahid Hasan Questions Police Action, Demands Action Against Remaining Gang Members
अंकित बालियान हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद सपा विधायक नाहिद हसन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल दो आरोपियों के मारे जाने से पूरा गैंग खत्म नहीं हुआ है। गैंग में अभी कई अन्य लोग शामिल हैं और पुलिस को उन सभी के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।

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Ankit Baliyan Murder Case: Nahid Hasan Questions Police Action, Demands Action Against Remaining Gang Members
अंकित बालियान की तेरहवीं आज - फोटो : अमर उजाला

‘गैंग में अभी कई लोग बाकी’
नाहिद हसन ने कहा कि हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों के एनकाउंटर के बाद भी गैंग के कई लोग बाकी हैं। उनके अनुसार पुलिस को गैंग से जुड़े सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जो लोग अभी खुले घूम रहे हैं, वे आगे भी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती है कि गैंग से जुड़े सभी आरोपियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए।

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Ankit Baliyan Murder Case: Nahid Hasan Questions Police Action, Demands Action Against Remaining Gang Members
अंकित बालियान की तेरहवीं - फोटो : अमर उजाला

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का दिया हवाला
सपा विधायक ने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है। ऐसे में अब इस मामले में पुलिस को पूरी सख्ती दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकित बालियान हत्याकांड से जुड़े हर आरोपी तक पुलिस को पहुंचना जरूरी है।

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Ankit Baliyan Murder Case: Nahid Hasan Questions Police Action, Demands Action Against Remaining Gang Members
अंकित के आवास पर बैठे परिजन - फोटो : अमर उजाला
‘बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी’
नाहिद हसन ने कहा कि गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने इसे योगी सरकार और शामली पुलिस के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।
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