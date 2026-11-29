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आरोप है कि डॉक्टर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उन्हें परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, उनसे अपने कमरे में अकेले मिलने के लिए भी कहते हैं। महिला चिकित्सकों ने कहा कि इस व्यवहार से उन्हें कार्यस्थल पर असहज महसूस होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक डॉक्टर को सीएचसी से नहीं हटाया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बाद में सीएमओ और सीएचसी अधीक्षक मौके पर पहुंचे।जांच के बाद आश्वासन पर धरना खत्म किया गया। उधर, डॉ. बिजेंद्र सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सीएमओ डा. तृतीय कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।