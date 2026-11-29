Shamli News: सीएचसी में धरने पर बैठीं महिला चिकित्सक और कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 29 Nov 2026 01:21 AM IST
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शामली। शहर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर बिजेंद्र पर महिला चिकित्सकों, कर्मचारियों ने परेशान करने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। विरोध में महिला कर्मचारी सीएचसी परिसर में धरने पर बैठ गईं। उन्होंने डॉक्टर को सीएचसी से हटाने की मांग की है।
आरोप है कि डॉक्टर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उन्हें परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, उनसे अपने कमरे में अकेले मिलने के लिए भी कहते हैं। महिला चिकित्सकों ने कहा कि इस व्यवहार से उन्हें कार्यस्थल पर असहज महसूस होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक डॉक्टर को सीएचसी से नहीं हटाया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बाद में सीएमओ और सीएचसी अधीक्षक मौके पर पहुंचे।
जांच के बाद आश्वासन पर धरना खत्म किया गया। उधर, डॉ. बिजेंद्र सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सीएमओ डा. तृतीय कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।
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आरोप है कि डॉक्टर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उन्हें परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, उनसे अपने कमरे में अकेले मिलने के लिए भी कहते हैं। महिला चिकित्सकों ने कहा कि इस व्यवहार से उन्हें कार्यस्थल पर असहज महसूस होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक डॉक्टर को सीएचसी से नहीं हटाया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बाद में सीएमओ और सीएचसी अधीक्षक मौके पर पहुंचे।
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जांच के बाद आश्वासन पर धरना खत्म किया गया। उधर, डॉ. बिजेंद्र सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सीएमओ डा. तृतीय कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।
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