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गांव बहावड़ी निवासी सुरेंद्र पाल पुत्र मंगत दिल्ली विकास प्राधिकरण से करीब दो साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उनके इकलौते बेटे भानू की 11 दिसंबर को शादी है। शनिवार को वह शादी के कार्ड बांटने और नानौता दवाई लेने गए थे। रात लगभग नौ बजे वहां से स्कूटी पर थानाभवन की ओर से शामली लौट रहे थे। बेटे भानू ने बताया कि सिक्का चौकी क्षेत्र में पेपर फैक्टरी के बाहर सड़क किनारे खड़े ट्रक से उनकी स्कूटी टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुरेंद्र पाल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ जितेंद्र यादव का कहना है कि अभी तहरीर नहीं आई है। तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।शादी की खुशियां मातम में बदलींपरिजनों के अनुसार सुरेंद्र पाल के परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है। बेटा भानू मलिक कोटा में शिक्षक है। 11 दिसंबर को भानू की बरात जानी है। परिवार में हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी राकेश का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे को भी पिता की मौत की सूचना दी गई। तुरंत ही वह घर पहुंचा।हाईवे पर सड़क किनारे खड़े रहते हैं ट्रकस्थानीय निवासी कांधला के लीलू, सचिन कुमार, महेंद्र सिंह के अनुसार दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर पेपर फैक्टरी के बाहर सड़क के दोनों ओर 20 से अधिक ट्रक खड़े रहते हैं। रात और कोहरे के समय ये वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। सड़क पर पर्याप्त जगह नहीं मिलने से दूसरे वाहन चालकों को परेशानी होती है। लोगों ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों को हटवाने की मांग की है। एआरटीओ प्रवेश कुमार का कहना है कि सड़क किनारे खड़े ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।पहले भी खड़े ट्रक बन चुके हैं मौत की वजह2 मार्च 2026 को मुजफ्फरनगर-शामली हाईवे पर तहसील चौराहे के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई थी। हादसे में मुजफ्फरनगर निवासी राजेश और उनकी बेटी तनु की मौत हो गई थी, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके बावजूद सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों की समस्या बनी हुई है।