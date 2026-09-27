Shamli News: कश्यप समाज की एकता और शिक्षा पर दिया जोर

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फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीथानाभवन। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित बैंक्वट हॉल में रविवार को कश्यप समाज की एकता, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी को लेकर कश्यप एकता सामाजिक सम्मेलन आयोजित हुआ। वक्ताओं ने सामाजिक एकता बनाए रखने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।मुख्य अतिथि सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप ने कहा कि समाज की तरक्की के लिए एकता और धर्म के प्रति जागरूकता जरूरी है। समाज को आपसी मतभेद और पाखंडवाद से बचते हुए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए।उन्होंने कहा कि समाज की बड़ी संख्या उसकी ताकत है। इसका उपयोग सामाजिक विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्थक भागीदारी के लिए किया जाना चाहिए। सम्मेलन में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने, समाज की जनसंख्या के अनुपात में शासन-प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने और जातिगत भेदभाव से मुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा हुई।वक्ताओं ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा दिलाने पर भी जोर दिया। सम्मेलन में सपा के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार, विनोद छात्र, राजकुमार ठेकेदार, मोहर सिंह कश्यप, रामशरण कश्यप, मास्टर कृष्णपाल रहे।