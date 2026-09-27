Shamli News: शांतिनगर में फंदे पर लटका मिला महिला का शव

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फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीकांधला। कस्बा कांधला के मोहल्ला शांतिनगर में महिला सलोनी का शव (28) कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने दहेज में कार की हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका के भाई ने पति समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव खेड़ी सुडियान निवासी हर्ष चौधरी ने बताया कि उसकी बहन सलोनी (28) की शादी इसी वर्ष 11 मार्च को कांधला के कैराना रोड निवासी आशीष पुत्र सहदेव सिंह के साथ हुई थी। रविवार को सलोनी का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया।हर्ष ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग कार की मांग कर रहे थे और सलोनी की पिटाई करते थे। उत्पीड़न के चलते सलोनी कुछ समय से मायके में रह रही थी। करीब 15 दिन पहले उसका पति आशीष उसे यह भरोसा दिलाकर अपने साथ ससुराल ले गया था कि अब दहेज को लेकर कोई मांग नहीं की जाएगी। आरोप है कि ससुराल पहुंचने के बाद उसकी फिर पिटाई की गई। हर्ष के मुताबिक रविवार सुबह सलोनी ने फोन कर उसे बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद वह परिजनों के साथ सलोनी की ससुराल पहुंचा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। जांच अधिकारी कांधला थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि हर्ष की तहरीर के आधार पर पति आशीष, ससुर सहदेव और सास मुनेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।