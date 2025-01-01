Shamli News: अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने सुनसान स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाने की बात बताई। मौका मिलते ही बाइक चोरी कर उसे छिपा देते थे। बाद में चोरी के वाहनों को बेचने की कोशिश करते थे। पुलिस के अनुसार चोरी से मिलने वाली रकम से आरोपी अपने शौक पूरे करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी शामली और बागपत के अलावा हरियाणा के करनाल व पानीपत तथा दिल्ली से भी बाइक चोरी करते थे।जंगल में छिपा रखी थीं 12 बाइकथानाभवन पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ग्राम नोजल के वन विभाग के जंगल में एक बाग के पास छिपाकर रखी गई 12 चोरी की बाइक बरामद कीं। कांधला पुलिस ने गोशाला के पुराने भवन से 10 बाइक, एक स्कूटी और बाइक के पार्ट्स बरामद किए। वहीं कोतवाली शामली पुलिस ने तीन बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से एक चोरी की बाइक बरामद की।ये आरोपी गिरफ्तारथानाभवन पुलिस ने अजय उर्फ जीता निवासी मस्तगढ़, शुभेष निवासी मोहल्ला रेती, सावन निवासी ग्राम सैद थाना गंगोह, सहारनपुर, इरशाद उर्फ कन्टू निवासी ग्राम कुंडा कला थाना गंगोह, सहारनपुर और अंकित उर्फ काला निवासी ग्राम खेड़ागदाई को गिरफ्तार किया। कांधला पुलिस ने वशीर निवासी ग्राम खंद्रावली, राहुल और कपिल निवासी ग्राम रामपुर खेड़ी को गिरफ्तार किया है। तीन बाल अपचारियों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।अजय उर्फ जीता पर पहले से कई मुकदमेएसपी के अनुसार अजय उर्फ जीता के खिलाफ थानाभवन के अलावा सहारनपुर में चोरी और लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अन्य आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है।