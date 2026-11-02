अहोई अष्टमी : तारों को अर्घ्य देकर की संतान की दीर्घायु की कामना

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व्रत के दौरान महिलाओं ने घर की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। बायना निकालते हुए उन्हें वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहार भेंट किए। शाम को महिलाओं ने अहोई माता का पूजन कर तारे को देखकरअर्घ्य दिया और संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत खोला। इस अवसर पर घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए गए। शामली निवासी सुनीता शर्मा ने बताया कि अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती हैं। पूजा ने बताया कि इस पर्व पर परिवार की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेने की परंपरा है। इससे परिवार में आपसी प्रेम और पारिवारिक संस्कारों को बढ़ावा मिलता है।शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अहोई अष्टमी को लेकर उत्साह रहा। महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।