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Shamli News: सुबह आठ बजे तक छाया रहा कोहरा

Mon, 02 Nov 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 02 Nov 2026 01:02 AM IST
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Fog persisted until 8 a.m.
कोहरे के बीच गुजरते वाहन। संवाद
शामली। जिले में लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह को भी कोहरा छाया रहा। बाद में कोहरा छंटने पर सुबह आठ बजे धूप निकली। अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर बना रहा।
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मौसम में बदलाव के चलते सुबह को कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण जहां वाहनों की गति धीमी रही। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 28 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहा।
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सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही ने बताया सोमवार को मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने के आसार है।
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