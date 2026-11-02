Shamli News: सुबह आठ बजे तक छाया रहा कोहरा

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मौसम में बदलाव के चलते सुबह को कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण जहां वाहनों की गति धीमी रही। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 28 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहा। विज्ञापन

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही ने बताया सोमवार को मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने के आसार है। मौसम में बदलाव के चलते सुबह को कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण जहां वाहनों की गति धीमी रही। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 28 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहा।सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही ने बताया सोमवार को मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने के आसार है।

शामली। जिले में लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह को भी कोहरा छाया रहा। बाद में कोहरा छंटने पर सुबह आठ बजे धूप निकली। अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर बना रहा।