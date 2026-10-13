Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।



क्रिकेट प्रतियोगिता



गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट प्रतियोगिता का छठवां दिन सुबह 10 बजे से।



धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।



रामलीला मंचन

शहर के हनुमान धाम स्थित रामलीला मैदान में राम वनवास लीला का मंचन रात्रि आठ बजे से।

बाबरी के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में राम वनवास संवाद रात्रि 8 बजे से।

चौसाना के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में राम वनवास लीला का मंचन रात्रि 8 बजे से।

प्रवचन