Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।



आरोग्य मेला



जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन सुबह 10 बजे से।

वॉलीबाल मैच

गांव कुड़ाना स्थित मुख्य मार्ग मैदान पर मोहल्ला लांबा पट्टी व झांका पट्टी टीम के बीच वॉलीबाल मैच सांय चार बजे।



शिव महापुराण कथा

बड़ा बाजार स्थित मंदिर ठाकुरद्वारा में श्रीराम कथा सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का समापन शाम चार बजे से।

प्रवचन