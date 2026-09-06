फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Money was grabbed in the name of land deed

Shamli News: भूमि का बैनामा करने के नाम पर रकम हड़पी, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Sun, 06 Sep 2026 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 06 Sep 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Money was grabbed in the name of land deed
शामली। गांव बलवा में भूमि का बैनामा करने के नाम पर धोखाधड़ी से रुपये हड़पने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी आजम, कैराना निवासी ताजिम व अजीम ने एसपी एनपी सिंह को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने आरिफ से 23 मई 2025 को गांव बलवा में भूमि खरीदी थी। इसके लिए नौ लाख 13 हजार रुपये नकद और पांच लाख रुपये उसके बैंक खाते में दिए थे। यह भूमि गांव तितरवाड़ा निवासी जावेद व भूरा ने अपनी जिम्मेदारी पर दिलवाई थी।

पीड़ितों का कहना है कि चार माह बाद उन्हें पता चला कि आरिफ ने उस भूमि का बैनामा जुलफान निवासी गांव बलवा के हक में 17 मार्च 2020 को पहले ही कर रखा है। अब आरोपियों ने रुपये वापस देने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। एसपी के आदेश पर शहर कोतवाली में आरिफ, जावेद, भूरा और इरफान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच अधिकारी धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed