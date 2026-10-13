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Shamli News: शामली में आठ सामुदायिक शौचालयों पर तैनात होंगे केयरटेकर

Tue, 13 Oct 2026 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 13 Oct 2026 12:49 AM IST
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Caretakers to be deployed at eight community toilets in Shamli.
शामली। डीएम आलोक यादव ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों की समीक्षा करते हुए आठ सामुदायिक शौचालयों पर केयरटेकर नियुक्त करने के निर्देश दिए।
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सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, कचरा प्रबंधन इकाइयों और आरआरसी सेंटरों के संचालन पर चर्चा हुई।
डीएम ने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रमिकों, अंत्योदय कार्डधारकों, पात्र गृहस्थी, आपदा प्रभावित और दिव्यांग लाभार्थियों को चिह्नित कर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकर के मानदेय भुगतान की भी समीक्षा की गई।
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बैठक में फीकल स्लज मैनेजमेंट इकाई की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत किवाना और बुच्चाखेड़ी के चयन को मंजूरी दी गई। वहीं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (पीडब्ल्यूएम) यूनिट की समीक्षा में बाबरी और इस्सोपुरटील की दो इकाइयों को क्रियाशील रखने तथा तीसरी इकाई के निर्माण में आ रहे विवाद का स्थानीय स्तर पर समाधान कराने के निर्देश दिए गए।
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ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटरों के संचालन के लिए थर्ड पार्टी की व्यवस्था पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बृजेन्द्र शुक्ल, जिला पंचायत राज अधिकारी संदीप अग्रवाल मौजूद रहे।
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