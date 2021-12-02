फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Bike rider dies after being hit by a roadways bus

Shamli News: रोडवेज बस की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत

Wed, 09 Sep 2026 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 09 Sep 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Bike rider dies after being hit by a roadways bus
कांधला (शामली)। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर गांव नानू पूरी गेट के पास मंगलवार को रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन


बागपत जनपद के गांव गाधी निवासी अंकित (35) पुत्र गंगा कांधला के दा गोल्ड पब्लिक स्कूल में प्रबंधक के ड्राइवर थे। चचेरे भाई सोनू ने बताया कि अंकित कई दिन से अवकाश पर थे और मंगलवार को बाइक से गांव से स्कूल आ रहे थे। नानू पूरी गेट के पास सामने से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आने से वह घायल हो गए।
विज्ञापन

अंकित की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। वह अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे और उनके दो बेटे हैं। जांच अधिकारी थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed