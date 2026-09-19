Shamli News: पांच दिन से बुखार से पीड़ित किशोर की मौत

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परिजनों के अनुसार आरिश को पांच दिन से बुखार आ रहा था और उसका उपचार कराया जा रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांधला के प्रभारी चिकित्सक डॉ. रामबीर ने बताया कि उन्हें किशोर की मौत की जानकारी अभी नहीं है। मामले की जानकारी कराकर जांच कराई जाएगी।

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कांधला। नगर के मोहल्ला रायजादगान निवासी 14 वर्षीय किशोर आरिश पुत्र अनीस की बुखार के चलते मौत हो गई। परिजनों के अनुसार आरिश पांच दिन से बुखार से पीड़ित था। शुक्रवार को हालत बिगड़ने पर उसे शामली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। परिजन उसे दिल्ली लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।