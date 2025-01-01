फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Ankit murder case: Two days left for family's ultimatum

अंकित हत्याकांड : परिजनों के अल्टीमेटम के दो दिन शेष

Sat, 03 Oct 2026 12:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 03 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Ankit murder case: Two days left for family's ultimatum
हरियाणावी गायक अंकित बालियान का फाइल फोटो।
शामली। अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों की ओर से दिए गए अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने में अब दो दिन शेष हैं। पांच अक्तूबर तक कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने आगे की रणनीति तय करने की चेतावनी दी है। उधर, पुलिस वांछित आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
विज्ञापन

26 अगस्त को आर्यपुरी नाला पटरी स्थित जिम से बाहर निकलते समय हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार हत्याकांड में शामिल शूटर मोहित और सुमित 31 अगस्त को कैराना रोड स्थित इंडियन गैस गोदाम के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए थे।
विज्ञापन

पुलिस ने दो अक्तूबर को हत्याकांड की साजिश में शामिल रहे सोनीपत निवासी रोहित उर्फ लाडला को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार रोहित ने हत्याकांड की साजिश में शामिल लोगों के बीच संपर्क कराने में भूमिका निभाई थी। वहीं, मुख्य साजिशकर्ता भोलू शाहपुरिया के अलावा सत्यम और आर्यन अभी वांछित हैं। पुलिस ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एक लाख रुपये के इनामी सत्यम, आर्यन और भोलू की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संभावित ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

परिजनों का कहना है कि पांच अक्तूबर तक वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो परिवार, ग्रामीणों और शुभचिंतकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

हरियाणावी गायक अंकित बालियान का फाइल फोटो।

हरियाणावी गायक अंकित बालियान का फाइल फोटो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed