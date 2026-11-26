अंकित हत्याकांड: पत्नी ने लगाई इंसाफ की गुहार- न्याय न मिला तो आत्महत्या को होंगी मजबूर, इनामी का वीडियो वायरल
शामली के हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में पत्नी सीमा ने जल्द इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। उधर, एक लाख के इनामी सत्यम कादियान की सोशल मीडिया आईडी पर जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ है।
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शामली के हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में न्याय मिलने में देरी से आहत उनकी पत्नी सीमा ने अब आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि पति की हत्या के बाद उनकी जिंदगी उजड़ गई है और दो महीने से उन्हें जांच की प्रगति की जानकारी तक नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होंगी, लेकिन आखिरी सांस तक केस को दबने नहीं देंगी। दूसरी ओर, हत्याकांड में एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादियान के नाम से संचालित सोशल मीडिया आईडी पर जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हुआ है।
पत्नी बोलीं- दो महीने से जांच की जानकारी नहीं मिली
सीमा ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर की है। उनका कहना है कि पति की हत्या के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई है। दो महीने से उन्हें जांच की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। न्याय मिलने में हो रही देरी से वह परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। साथ ही कहा कि वह आखिरी सांस तक इस मामले को दबने नहीं देंगी।
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हत्याकांड में एक लाख रुपये का इनामी शूटर करनाल निवासी सत्यम कादियान अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। उसके नाम से संचालित सोशल मीडिया आईडी पर जन्मदिन मनाने का वीडियो साझा किया गया है। इससे पहले भी इस आईडी पर फोटो और वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह आईडी कौन संचालित कर रहा है और वीडियो किसने साझा किया है।
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सत्यम की सोशल मीडिया आईडी पर साझा की जा रही पोस्ट की भी जांच कराई जा रही है।
26 अगस्त को जिम से निकलते समय हुई थी हत्या
गौरतलब है कि 26 अगस्त को आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से निकलते समय हरियाणवी गायक अंकित बालियान की चार शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो शूटर मारे गए थे। वहीं, साजिश में शामिल रोहित उर्फ लाडला जेल में बंद है।
तीन आरोपियों पर घोषित है एक-एक लाख का इनाम
हत्याकांड में सत्यम कादियान के अलावा आर्यन और मुख्य साजिशकर्ता राहुल उर्फ भोलू पर भी एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। तीनों पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं, सत्यम के नाम से संचालित सोशल मीडिया आईडी पर पोस्ट की जांच भी की जा रही है।