शामली के हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में न्याय मिलने में देरी से आहत उनकी पत्नी सीमा ने अब आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि पति की हत्या के बाद उनकी जिंदगी उजड़ गई है और दो महीने से उन्हें जांच की प्रगति की जानकारी तक नहीं दी गई।

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उन्होंने कहा कि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होंगी, लेकिन आखिरी सांस तक केस को दबने नहीं देंगी। दूसरी ओर, हत्याकांड में एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादियान के नाम से संचालित सोशल मीडिया आईडी पर जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हुआ है।सीमा ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर की है। उनका कहना है कि पति की हत्या के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई है। दो महीने से उन्हें जांच की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। न्याय मिलने में हो रही देरी से वह परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। साथ ही कहा कि वह आखिरी सांस तक इस मामले को दबने नहीं देंगी।