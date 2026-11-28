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शामली के खंद्रावली निवासी प्रवीण की जिला अस्पताल में मौत के बाद शव करीब 13 घंटे पड़ा रहा। अस्पताल ने पुलिस को सूचना देने का दावा किया, जबकि पुलिस ने देरी से पहुंचने के आरोप को गलत बताया। डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं।

शामली के जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती प्रवीण (52) की मौत के बाद उसका शव करीब 13 घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा। कांधला के खंद्रावली निवासी प्रवीण को बुखार और लीवर में संक्रमण के चलते मेरठ रेफर किया गया था, लेकिन उसे वहां ले जाने के लिए कोई परिजन मौजूद नहीं था। शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि पुलिस को दो बार सूचना दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। वहीं, पुलिस ने देरी के आरोप को गलत बताया है। जिलाधिकारी और एसपी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। विज्ञापन



हालत बिगड़ने पर मेरठ किया था रेफर

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज अखौरी के अनुसार, प्रवीण को 26 नवंबर को दोपहर में कांधला सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। उसे बुखार और लीवर में संक्रमण की शिकायत थी। उपचार के दौरान देर शाम करीब सात बजे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। सीएमएस के मुताबिक, उस समय उसके साथ जाने के लिए कोई परिजन मौजूद नहीं था। विज्ञापन

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परिवार से अलग गांव में अकेला रहता था प्रवीण

प्रवीण के बड़े भाई प्रवेश ने बताया कि वह पहले सहारनपुर में रहकर चिनाई मिस्त्री का काम करता था। वह मूल रूप से खंद्रावली का निवासी था और गांव में अकेला रह रहा था। परिवार के अन्य सदस्य सहारनपुर में अपनी बुआ के यहां रहते हैं। प्रवीण के दो बच्चे हैं।



प्रवीण के भाई प्रदीप ने बताया कि खून की कमी और अन्य परेशानी के कारण वह उपचार कराने कांधला सीएचसी गया था। उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक, प्रवीण को अक्सर पेट में संक्रमण और खून की कमी की शिकायत रहती थी। इस कारण पहले भी उसे कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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अस्पताल और पुलिस के अलग-अलग दावे

सीएमएस डॉ. मनोज अखौरी के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे प्रवीण की मौत के बाद आदर्श मंडी पुलिस को दो बार लिखित सूचना भेजी गई, लेकिन पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। इस वजह से शव दोपहर करीब चार बजे तक अस्पताल में पड़ा रहा। सीएमएस ने मामले की शिकायत एसपी से करने की बात कही है।



वहीं, आदर्श मंडी थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर भेज दिया गया था। उन्होंने पुलिस के देरी से पहुंचने के आरोप को गलत बताया। दोपहर करीब चार बजे प्रवीण का भाई अस्पताल पहुंचा और शव अपने साथ ले गया।

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