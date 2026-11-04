UP: कोड वर्ड बताओ, घर तक पहुंचेगा मिलावटी मावा-पनीर; होम डिलीवरी के लिए 10 हजार तक अतिरिक्त वसूली

सप्लायर से बातचीत के कुछ अंश

स्थान : भूरा गांव

संवाददाता: पचास क्विंटल मावा और 25 क्विंटल पनीर चाहिए।



सप्लायर : कोड वर्ड बताओ।

संवाददाता : दूधिया, पहले आपके यहां से माल ले जा चुका है छोटा भाई।



सप्लायर : 160 रुपये किलो मिल जाएगा।

संवाददाता : माल होम डिलीवरी पर चाहिए



सप्लायर : कहां भेजना है?

संवाददाता : हरियाणा के पानीपत और रोहतक में।



सप्लायर : दस हजार रुपये अतिरिक्त लगेंगे, होम डिलीवरी करा देंगे।

स्थान : मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना



संवाददाता : पनीर की होम डिलीवरी चाहिए

सप्लायर: कहां से आए हो और कौन हो? किसने मेरा पता दिया है?



संवाददाता : बिजनेस और साॅफ्ट (कोडवर्ड)।

सप्लायर : पनीर 200 रुपये किलो मिल जाएगा।



संवाददाता : शामली में होम डिलीवरी चाहिए।

सप्लायर : पांच हजार रुपये अतिरिक्त दे देना, वैसे दस हजार लगते हैं।



बिना कोड वर्ड मुंह नहीं खोलते सप्लायर

पड़ताल के दौरान यह भी साफ हुआ कि शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक के सप्लायर बिना कोड वर्ड के अनजान लोगों से बात तक नहीं करते। जैसे ही सही कोड वर्ड सामने आता है। वे बेझिझक बात करना शुरू कर देते हैं।