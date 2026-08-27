Shahjahanpur News: सर्पदंश से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:27 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:27 PM IST
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शाहजहांपुर। मदनापुर क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर गौटिया निवासी गुड्डू (35) की सर्पदंश से मौत हो गई।
परिजनों ने बताया है कि गुड्डू अपने साले नन्हे के साथ चंडीगढ़ में मजदूरी करते थे। मंगलवार रात वहीं पर गुड्डू को सांप ने डस लिया। सूचना पर पिता बालिस्टर परिवार के लोगों के साथ चंडीगढ़ गए। वापसी में गुड्डू की मौत हो गई। घर पहुंचे शव को देख पिंकी देवी और मां गंगा देवी रो-रोकर बेहाल हो गईं। वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। परिजनों ने बताया कि मृतक के बेटे नितिन, विवेक, गौरव, सौरभ व दो बेटियों की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी के कंधों पर आ गई है। संवाद
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परिजनों ने बताया है कि गुड्डू अपने साले नन्हे के साथ चंडीगढ़ में मजदूरी करते थे। मंगलवार रात वहीं पर गुड्डू को सांप ने डस लिया। सूचना पर पिता बालिस्टर परिवार के लोगों के साथ चंडीगढ़ गए। वापसी में गुड्डू की मौत हो गई। घर पहुंचे शव को देख पिंकी देवी और मां गंगा देवी रो-रोकर बेहाल हो गईं। वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। परिजनों ने बताया कि मृतक के बेटे नितिन, विवेक, गौरव, सौरभ व दो बेटियों की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी के कंधों पर आ गई है। संवाद