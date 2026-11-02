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Shahjahanpur News: ट्यूशन पढ़ाने जाती युवती से छेड़खानी, रिपोर्ट दर्ज

Mon, 02 Nov 2026 01:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:38 AM IST
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Young woman molested while on her way to give tuitions; case registered
शाहजहांपुर। चौक कोतवाली में एक मोहल्ले की युवती ने मुन्ना नाम के युवक के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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युवती ने बताया कि वह ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का पालन -पोषण करती है। पिछले दो माह से युवक उसे लगातार परेशान कर रहा है। जब भी ट्यू्शन पढ़ाने के लिए घर से निकलती वह युवक रास्ते में रोककर फोन पर बात करने के लिए कहता है।




किसी तरह उसका मोबाइल नंबर लेकर वह युवक परेशान कर रहा है। 16 अक्तूबर की दोपहर गालियां देते हुए युवक ने हमला कर दिया। बोला-तेरी शादी तुड़वा देंगे। जान से मारकर खन्नौत नदी में बहा देंगे। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद
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