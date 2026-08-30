Shahjahanpur News: ननिहाल में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव निवासी जसकरन दो वर्षों से पुवायां में निगोही रोड पर मकान बनवाकर परिवार के साथ रहते हैं। शुक्रवार शाम उनका पुत्र निर्देश कुमार अपनी बहन वैष्णवी के साथ गांव कहमारा में अपने मामा आदेश कुमार के घर गया था। बहन रात में घर चली आई और वह रात में वहीं रुक गया। शनिवार सुबह कमरे का दरवाजा खोला तो निर्देश का शव खिड़की में साड़ी के फंदे से लटका मिला।इसके बाद शव को नीचे उतारकर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। युवक के कपड़ों और बैग की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सूचना पर फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। निर्देश तीन भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था। निर्देश की मौत से भाई अंकित कुमार, अवनीश कुमार, बहन अंशुल, आशिकी और वैष्णवी हैं।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि परिजन कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद जांच और कार्रवाई कराई जाएगी।