फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Patchwork costing 2.5 crore to be carried out on 581 km of 259 roads.

Shahjahanpur News: 259 सड़कों के 581 किमी हिस्से पर ढाई करोड़ से होगा पैचवर्क

Sun, 20 Sep 2026 01:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Patchwork costing 2.5 crore to be carried out on 581 km of 259 roads.
कचहरी ओवरब्रिज के पास रोडवेज की ओर जाने वाली सड़क पर गड्ढे। संवाद
शाहजहांपुर। बारिश के बाद जिले की सड़कों पर बढ़े गड्ढों से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। प्रांतीय खंड और निर्माण खंड की कार्ययोजना के तहत करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से 259 सड़कों पर पैचिंग कराई जाएगी। इन सड़कों की कुल लंबाई करीब 581 किलोमीटर है।
विज्ञापन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्योहारों से पहले सड़कों को दुरुस्त कराने के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। बारिश से पहले भी जिले की कई सड़कें खराब थीं। गहरे गड्ढों वाले स्थानों पर विभाग ने पैचिंग कराई थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कें दोबारा क्षतिग्रस्त हो गईं।
विज्ञापन

गड्ढों के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर हादसे भी हो चुके हैं। शहर की कई सड़कों की हालत भी बारिश के बाद खराब हो गई है। नगर निगम ने कुछ स्थानों पर मोरंग और पत्थर डालकर गड्ढे भरवाए थे, लेकिन बारिश के बाद फिर स्थिति खराब हो गई। राज्य सेक्टर योजना के तहत शहर में 46 डामर और 61 सीसी सड़कों का निर्माण होना है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 75 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
नियामतपुर मोड़ से हरदोई बाइपास तक सड़क बदहाल
नियामतपुर मोड़ से पुवायां रोड होते हुए कचहरी ओवरब्रिज और हरदोई रोड तक सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। एनएचएआई की ओर से सड़क की मरम्मत के लिए करीब 24 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी को दो माह पहले दिए जा चुके हैं। हालांकि नियामतपुर के पास गड्ढों को भरवाने का काम किया गया है। इसके बावजूद अब तक पूरी मरम्मत नहीं हुई है। अधिकारियों के मुताबिक बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद कार्य कराया जाएगा।
--
त्योहारों से पहले पूरा होगा काम
पीडब्ल्यूडी ने अक्तूबर में शुरू होने वाले त्योहारों को देखते हुए पैचिंग कार्य जल्द पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। पहले उन सड़कों पर काम कराया जाएगा, जहां रामलीला समेत अन्य बड़े आयोजन होते हैं। इसके बाद अन्य प्रमुख सड़कों की पैचिंग कराई जाएगी।

--
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को चिह्नित कर लिया गया है। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर पैचिंग का कार्य शुरू कराया जाएगा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कों पर प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाएगा।
-महेंद्र पाल, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग

कचहरी ओवरब्रिज के पास रोडवेज की ओर जाने वाली सड़क पर गड्ढे। संवाद

कचहरी ओवरब्रिज के पास रोडवेज की ओर जाने वाली सड़क पर गड्ढे। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed