Shahjahanpur News: शहर में बढ़ी उमस, खुदागंज में बारिश

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा था। विज्ञापन

न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि बादल छाए हुए है, लेकिन वायुदाब 20 मिलीबार बढ़ा हुआ है। संवाद गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा था।न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि बादल छाए हुए है, लेकिन वायुदाब 20 मिलीबार बढ़ा हुआ है। संवाद

शाहजहांपुर। दिन में धूप निकलने और पूर्वी हवा चलने से शनिवार को एक बार फिर उमस बढ़ गई। खुदागंज में दोपहर करीब डेढ़ बजे तेज बारिश हुई। हालांकि शहर में बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। वायुदाब 20 मिलीबार बढ़े होने से बारिश के आसार नहीं बन रहे।