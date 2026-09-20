गणेश महोत्सव : मनमोहक नृत्य व गीतों से कलाकारों ने बांधा समा

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आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान की ओर से खिरनीबाग स्थित रामचरन धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में लखीमपुर, सीतापुर और स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया। देर रात तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में हिमांशु प्रथम, लखीमपुर के कशिश कुमार द्वितीय और आकाश तृतीय रहे।जूनियर वर्ग में अर्पित कुमार प्रथम, काव्या गुप्ता द्वितीय और काव्यांश गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। महाराष्ट्र मराठा मंडल के संयोजक नीरज वाजपेयी ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।चौक स्थित क्षत्रिय धर्मशाला में सजे चौक के राजा के पंडाल में शनिवार को भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की गई। सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोगों ने गणपति बप्पा से सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान संजय वर्मा, युवराज वर्मा और सक्षम वर्मा मौजूद रहे।