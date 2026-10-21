Shahjahanpur News: वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया शस्त्रों का पूजन

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वैश्य समाज की ओर से सिटी पार्क में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। संजय गुप्ता ने समाज के लोगों से एकजुट रहने और व्यापार को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। रजनीश गुप्ता ने कहा कि समाज के लोगों को शहर से निकलकर गांवों और गलियों तक पहुंचना चाहिए। वहीं, हिंदू युवा वाहिनी की ओर से बहादुरगंज स्थित अस्तल मंदिर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया।बरेली मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष शांतनु गुप्ता, प्रदीप कुमार, पवन मिश्रा, कार्तिक सक्सेना, अमित सहाना, अग्निवेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।दशहरे पर पूर्व सांसद के आवास पर हुआ शस्त्र पूजनजैतीपुर। खेड़ाबझेड़ा गांव में पूर्व सांसद स्व. सुरेंद्र विक्रम सिंह के आवास पर दशहरे पर शस्त्र पूजन किया गया। शुभारंभ पूर्व सांसद के पुत्र योगेंद्र विक्रम सिंह ने किया। ब्राह्मणों को तिलक लगाकर दक्षिणा देने के बाद शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया गया। पूर्व सांसद के पौत्र शिवम विक्रम सिंह, योगेंद्र विक्रम सिंह, शिवम विक्रम सिंह, अभिनव विक्रम सिंह, ममनून खां, मनवीर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। संवाद