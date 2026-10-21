फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Worship of weapons performed amidst the chanting of Vedic mantras

Shahjahanpur News: वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया शस्त्रों का पूजन

Wed, 21 Oct 2026 12:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Worship of weapons performed amidst the chanting of Vedic mantras
शाहजहांपुर में वैश्य समाज के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में बोलते रजनीश गुप्ता। संवाद
शाहजहांपुर। विजयदशमी के अवसर पर मंगलवार को शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच समाज के लोगों से एकजुटता पर जोर दिया गया।
विज्ञापन

वैश्य समाज की ओर से सिटी पार्क में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। संजय गुप्ता ने समाज के लोगों से एकजुट रहने और व्यापार को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। रजनीश गुप्ता ने कहा कि समाज के लोगों को शहर से निकलकर गांवों और गलियों तक पहुंचना चाहिए। वहीं, हिंदू युवा वाहिनी की ओर से बहादुरगंज स्थित अस्तल मंदिर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बरेली मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष शांतनु गुप्ता, प्रदीप कुमार, पवन मिश्रा, कार्तिक सक्सेना, अमित सहाना, अग्निवेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

--
दशहरे पर पूर्व सांसद के आवास पर हुआ शस्त्र पूजन
जैतीपुर। खेड़ाबझेड़ा गांव में पूर्व सांसद स्व. सुरेंद्र विक्रम सिंह के आवास पर दशहरे पर शस्त्र पूजन किया गया। शुभारंभ पूर्व सांसद के पुत्र योगेंद्र विक्रम सिंह ने किया। ब्राह्मणों को तिलक लगाकर दक्षिणा देने के बाद शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया गया। पूर्व सांसद के पौत्र शिवम विक्रम सिंह, योगेंद्र विक्रम सिंह, शिवम विक्रम सिंह, अभिनव विक्रम सिंह, ममनून खां, मनवीर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। संवाद

शाहजहांपुर में वैश्य समाज के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में बोलते रजनीश गुप्ता। संवाद

शाहजहांपुर में वैश्य समाज के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में बोलते रजनीश गुप्ता। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed