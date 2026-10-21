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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Pickpocket wanted in 17 cases arrested; his network extended as far as Hardoi and Unnao.

Shahjahanpur News: 17 मामलों का वांछित जेबकतरा गिरफ्तार, हरदोई और उन्नाव तक फैला था नेटवर्क

Wed, 21 Oct 2026 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:38 AM IST
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Pickpocket wanted in 17 cases arrested; his network extended as far as Hardoi and Unnao.
मदनापुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मोहित। स्रोत: पुलिस
शाहजहांपुर। मदनापुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 17 मामलों में वांछित मोहित उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के कंजरापुरवा का रहने वाला है और वर्तमान में जलालाबाद क्षेत्र के सराय साधौ में रह रहा था। उसके खिलाफ गैंगस्टर, जानलेवा हमले और चोरी समेत 17 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से दो घटनाओं में चोरी किए गए रुपयों में से 15,260 रुपये बरामद किए हैं।
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जलालाबाद क्षेत्र के बांसखेड़ा निवासी जयराम ने मदनापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अक्तूबर को वह बेटी नीती के साथ बुधवाना बाजार में भैंस बेचने आया था। भैंस 50 हजार रुपये में बेचने के बाद दोनों सवारी का इंतजार कर रहे थे। बाइक सवार दो युवकों ने जलालाबाद तक छोड़ने की बात कहकर उन्हें बैठा लिया। करीब 500 मीटर आगे युवकों ने बैग बाजार में छूटने की बात कहकर दोनों को उतार दिया। उनके जाने के बाद जयराम को जेब से 50 हजार रुपये गायब होने का पता चला।
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वहीं, गढ़िया रंगीन क्षेत्र के खिरिया रतन निवासी वीरेश ने 19 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को बुधवाना बाजार से ई-रिक्शा में मदनापुर की डेयरी जा रहे थे। उनके पास बैठे व्यक्ति ने जेब काटकर 20 हजार रुपये निकाल लिए।
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सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पूछताछ में मोहित ने साथी साहिल के साथ मिलकर गैंग चलाने और सीधे-सादे लोगों को निशाना बनाने की बात स्वीकार की। आरोपी के खिलाफ अल्हागंज, जलालाबाद, उन्नाव के आसीवन व बांगरमऊ और हरदोई के कोतवाली सिटी व सांडी थानों में कुल 17 मामले दर्ज हैं।
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