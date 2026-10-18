पीडीए को मजबूत करने के लिए गांवों व कस्बों तक पहुंचे कार्यकर्ता : शाक्य

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शनिवार को अंटा स्थित सपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शाक्य ने कहा कि जनता की समस्याओं को समझकर उनकी आवाज उचित मंच तक पहुंचाना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ पार्टी की नीतियों एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए। विज्ञापन

जनसंवाद अभियान के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील की गई। इससे पहले जिलाध्यक्ष तनवीर खां के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अवधेश वर्मा, सैयद रिजवान, लखन प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। शनिवार को अंटा स्थित सपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शाक्य ने कहा कि जनता की समस्याओं को समझकर उनकी आवाज उचित मंच तक पहुंचाना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ पार्टी की नीतियों एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए।जनसंवाद अभियान के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील की गई। इससे पहले जिलाध्यक्ष तनवीर खां के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अवधेश वर्मा, सैयद रिजवान, लखन प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।

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शाहजहांपुर। सपा के प्रदेश सचिव डॉ. नवल किशोर शाक्य ने पीडीए जनसंवाद अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता गांवों और कस्बों तक पहुंचकर लोगों से संवाद करें। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर उनके सम्मान, अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं।