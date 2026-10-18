Shahjahanpur News: मतदेय स्थलों के सत्यापन के लिए आज खुले रहेंगे संबंधित विद्यालय

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इन विद्यालयों में नामित अधिकारी मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके लिए बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बीएसए ने बताया कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 17 और 18 अक्तूबर को मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। संवाद

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शाहजहांपुर। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को जिले के उन परिषदीय विद्यालयों को खुला रखा जाएगा, जहां मतदेय स्थल स्थापित हैं।