Shahjahanpur News: सिटी में आज

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महायज्ञ व कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के गांव महमदपुर में श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत कथा दोपहर दो बजे से।

रामलीला मंचन

चौहनापुर रामलीला में श्रीराम सुग्रीव मित्रता लीला का मंचन दिन में तीन बजे से।

- ओसीएफ रामलीला मैदान पर विभीषण को देश निकला व रामेश्वरम स्थापना लीला का मंचन शाम सात बजे से।



- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर अंगद-रावण संवाद व लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन शाम सात बजे से।

श्रीराम कथा : रामखेड़ा गांंव में माता रानी मंदिर पर श्रीराम कथा दोपहर दो बजे से।