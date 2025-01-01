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Shahjahanpur News: महमदपुर आजमाबाद में कीचड़ से निकलने के लिए ग्रामीण मजबूर

Mon, 07 Sep 2026 12:48 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:48 AM IST
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Villagers in Mahmadpur Azamabad are forced to wade through mud.
कांट के गांव महमदपुर आजमाबाद में कीचड़ से होकर गुजरता ग्रामीण। संवाद
कांट। महमदपुर आजमाबाद गांव में लगातार बारिश के कारण जर्जर मार्ग पर जलभराव और कीचड़ हो जाने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं।
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सड़क पर गंदगी और फिसलन के कारण गांव के कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी इस ओर जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। सोमवार को मुड़िगवां गांव में एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए इसी रास्ते से शव ले जाना पड़ा था। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती। खंड विकास अधिकारी अमित कुमार के अनुसार, गांव के रास्ते पर बरसाती पानी भरा होने की सूचना मिली है। मार्ग को कार्ययोजना में शामिल करके जल्द ठीक कराया जाएगा। संवाद
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