Shahjahanpur News: खोदाई के चलते उड़ रही धूल, कारोबार प्रभावित

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आठ सितंबर से शुरू हुए कार्य के तहत पुराने हरदोई बस अड्डे से आगे तक सड़क की खोदाई की गई है। इसके चलते दोनों ओर से रास्ता बंद कर दिया गया है। मार्ग बंद होने से रोडवेज बस अड्डे से रेलवे स्टेशन तक पैदल या बाइक से ही लोग जा सकते हैं।उन्हें भी रात में घूमकर जाना पड़ता है। दुकानदारों के अनुसार, सड़क की खोदाई के बाद उसे समतल नहीं किया गया है। इसके चलते दिनभर धूल उड़ती रहती है, जिससे दुकानों पर बैठना तक मुश्किल हो गया है। कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।आरोप है कि 24 घंटे में महज करीब तीन घंटे ही काम किया जा रहा है। इससे काम की रफ्तार बेहद धीमी है। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि संबंधित कार्यदायी संस्था को तेजी से कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं।कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है। खोदाई के बाद सड़क भी नहीं बनाई गई। जिसके चलते धूल उड़ने से दुकानदारी प्रभावित हो रही है। संबंधित अफसर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।- संजय कुमार, व्यापारीधूल उड़ने से सांस की बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। जहां पर कार्य पूरा हो गया है। उसे भी सही नहीं कराया जा रहा। इसके चलते पूरे क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं।-शारिक अली, व्यापारी