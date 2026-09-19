Shahjahanpur News: खुदागंज में कोठरी से भूसा लेने गए ग्रामीण को सांप ने डसा, मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:10 AM IST
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खुदागंज। क्षेत्र के कंचनपुर विक्रमपुर गांव निवासी राम दुलारे (70) की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर से पहुंचे बेटे ने पिता का शव देखा तो बिलख पड़ा।
राम दुलारे के बेटे दयाशंकर ने बताया कि उसकी मां शांति देवी की कई वर्ष पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। वह रुद्रपुर में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। पिता छोटे बेटे राजा के साथ गांव में रहते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब चार बजे राम दुलारे जानवरों के लिए कोठरी से भूसा लेने गए थे। इसी दौरान सांप ने उनके हाथ में डस लिया। उन्हें सर्पदंश का एहसास नहीं हुआ और वह घर लौटकर चाय-नाश्ता करने के बाद लेट गए। करीब नौ बजे उनकी हालत बिगड़ने पर छोटे बेटे राजा ने दयाशंकर को फोन कर घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलने पर दयाशंकर रुद्रपुर से गांव के लिए चल दिए और पिता को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन राम दुलारे को उपचार के लिए ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि सांप के डसने से व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
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राम दुलारे के बेटे दयाशंकर ने बताया कि उसकी मां शांति देवी की कई वर्ष पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। वह रुद्रपुर में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। पिता छोटे बेटे राजा के साथ गांव में रहते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब चार बजे राम दुलारे जानवरों के लिए कोठरी से भूसा लेने गए थे। इसी दौरान सांप ने उनके हाथ में डस लिया। उन्हें सर्पदंश का एहसास नहीं हुआ और वह घर लौटकर चाय-नाश्ता करने के बाद लेट गए। करीब नौ बजे उनकी हालत बिगड़ने पर छोटे बेटे राजा ने दयाशंकर को फोन कर घटना की जानकारी दी।
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सूचना मिलने पर दयाशंकर रुद्रपुर से गांव के लिए चल दिए और पिता को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन राम दुलारे को उपचार के लिए ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि सांप के डसने से व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
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