Shahjahanpur News: मां की डांट से नाराज किशोरी ने रामगंगा में लगाई छलांग
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:22 AM IST
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जलालाबाद। रोटी बनाने को लेकर मां की डांट से नाराज कक्षा 11 की छात्रा ने शनिवार शाम कोलाघाट पुल से रामगंगा नदी में छलांग लगा दी। पानी कम होने के कारण किशोरी बच गई। वहां से गुजर रहे एक युवक ने पुलिस की मदद से उसे नदी से बाहर निकाला। किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में सुधार बताया गया है।
मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बीघापुर सिठौली गांव निवासी रामस्वरूप राठौर उर्फ रामू की 17 वर्षीय बेटी रीता देवी एक निजी कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा है। बताया गया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे रोटी बनाने को लेकर मां ने उसे डांट दिया था। इससे नाराज होकर रीता बिना बताए घर से निकल गई और कोलाघाट पुल पहुंची। कुछ देर बाद उसने रेलिंग पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी।
इसी दौरान जरियनपुर से घर जा रहे अजय नाम के युवक ने बाइक रोक दी। उसने रस्सी के सहारे नदी में उतरकर किशोरी को बचाने की कोशिश की। इसी बीच मिर्जापुर और जलालाबाद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के सहयोग से युवक ने किशोरी को नदी से बाहर निकाल लिया।
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सीओ दीपक सिंह ने बताया कि मां की डांट से नाराज होकर किशोरी ने नदी में छलांग लगाई थी। परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं।
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मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बीघापुर सिठौली गांव निवासी रामस्वरूप राठौर उर्फ रामू की 17 वर्षीय बेटी रीता देवी एक निजी कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा है। बताया गया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे रोटी बनाने को लेकर मां ने उसे डांट दिया था। इससे नाराज होकर रीता बिना बताए घर से निकल गई और कोलाघाट पुल पहुंची। कुछ देर बाद उसने रेलिंग पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी।
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इसी दौरान जरियनपुर से घर जा रहे अजय नाम के युवक ने बाइक रोक दी। उसने रस्सी के सहारे नदी में उतरकर किशोरी को बचाने की कोशिश की। इसी बीच मिर्जापुर और जलालाबाद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के सहयोग से युवक ने किशोरी को नदी से बाहर निकाल लिया।
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सीओ दीपक सिंह ने बताया कि मां की डांट से नाराज होकर किशोरी ने नदी में छलांग लगाई थी। परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं।