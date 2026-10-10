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Shahjahanpur News: हादसे के बाद हंगामा, कार का शीशा तोड़ा, शिक्षक व उनकी बेटी को पीटा

Sat, 10 Oct 2026 11:19 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:19 PM IST
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Uproar after accident: car window smashed, teacher and his daughter beaten up.
अजीजगंज चौकी पर खड़ी सहायक अध्यापक राजीव की क्षतिग्रस्त कार। संवाद
शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज गेट के पास कार से महिलाओं को टक्कर लगने के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि महिलाओं के परिवार वालों ने कार पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। सहायक अध्यापक व उनकी बेटी को पीट दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी ले जाकर पूछताछ की।
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मूलरूप से कस्बा जलालाबाद निवासी राजीव द्विवेदी बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक हैं। वह साउथ सिटी काॅलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार दोपहर करीब दो बजे बेटी शगुन को दवा दिलाने कार से जा रहे थे। राजकीय मेडिकल कॉलेज गेट के पास सामने चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान सड़क पार कर रहीं थाना रोजा क्षेत्र के बल्लिया निवासी दो महिलाओं के टक्कर लग गई।
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आरोप है कि महिलाओं के परिवार वालों ने गाड़ी पर पत्थर मारे। बचने के लिए भागे तो बरेली मोड़ ओवरब्रिज से उतरते ही उनकी गाड़ी के आगे पिकअप लगाकर रोक लिया और गाड़ी से खींचकर उन्हें व उनकी बेटी को पीटा। अजीजगंज चौकी प्रभारी सुशांत रावत ने मौके पर पहुंच दोनों पक्षों को चौकी लाई। काफी देर दोनों पक्षों में गहमागहमी होती रही। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है। रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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