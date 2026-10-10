Shahjahanpur News: हादसे के बाद हंगामा, कार का शीशा तोड़ा, शिक्षक व उनकी बेटी को पीटा

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मूलरूप से कस्बा जलालाबाद निवासी राजीव द्विवेदी बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक हैं। वह साउथ सिटी काॅलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार दोपहर करीब दो बजे बेटी शगुन को दवा दिलाने कार से जा रहे थे। राजकीय मेडिकल कॉलेज गेट के पास सामने चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान सड़क पार कर रहीं थाना रोजा क्षेत्र के बल्लिया निवासी दो महिलाओं के टक्कर लग गई।आरोप है कि महिलाओं के परिवार वालों ने गाड़ी पर पत्थर मारे। बचने के लिए भागे तो बरेली मोड़ ओवरब्रिज से उतरते ही उनकी गाड़ी के आगे पिकअप लगाकर रोक लिया और गाड़ी से खींचकर उन्हें व उनकी बेटी को पीटा। अजीजगंज चौकी प्रभारी सुशांत रावत ने मौके पर पहुंच दोनों पक्षों को चौकी लाई। काफी देर दोनों पक्षों में गहमागहमी होती रही। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है। रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।