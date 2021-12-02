Shahjahanpur News: शिक्षामित्रों के समायोजन का रास्ता साफ, पहले चरण में 400 की सूची तैयार की

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले में करीब 600 शिक्षामित्रों को उनकी पसंद के विद्यालयों में समायोजित किया जाना है। इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। पहले चरण में उन शिक्षामित्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें उनके मूल विद्यालय में भेजा जाना है। यदि मूल विद्यालय में पद खाली नहीं है तो संबंधित ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के दूसरे विद्यालयों में समायोजन का मौका दिया जाएगा।बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि शिक्षामित्रों का समायोजन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। विभाग की ओर से सूची तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है।==शहरी क्षेत्र और महिला शिक्षामित्रों पर स्थिति स्पष्ट नहींशिक्षामित्रों के समायोजन में शहरी क्षेत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। गांव से शहर के विद्यालयों में आने के इच्छुक शिक्षामित्रों के मामले में विभाग ने परिषद से मार्गदर्शन मांगा है। वहीं, दूसरे जिले में स्थित ससुराल के पास तैनाती चाहने वाली महिला शिक्षामित्रों के समायोजन पर भी बाद में निर्णय किया जाएगा। फिलहाल विभाग पहले चरण की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है।