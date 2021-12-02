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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Path cleared for the regularization of Shiksha Mitras; list of 400 prepared for the first phase.

Shahjahanpur News: शिक्षामित्रों के समायोजन का रास्ता साफ, पहले चरण में 400 की सूची तैयार की

Sun, 11 Oct 2026 12:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:49 AM IST
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Path cleared for the regularization of Shiksha Mitras; list of 400 prepared for the first phase.
शाहजहांपुर। जिले के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों के समायोजन का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने पहले चरण में मूल विद्यालय में वापस जाने वाले करीब 400 शिक्षामित्रों की सूची तैयार कर ली है। सूची सोमवार को डीएम के पास भेजी जाएगी। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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जिले में करीब 600 शिक्षामित्रों को उनकी पसंद के विद्यालयों में समायोजित किया जाना है। इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। पहले चरण में उन शिक्षामित्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें उनके मूल विद्यालय में भेजा जाना है। यदि मूल विद्यालय में पद खाली नहीं है तो संबंधित ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के दूसरे विद्यालयों में समायोजन का मौका दिया जाएगा।
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बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि शिक्षामित्रों का समायोजन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। विभाग की ओर से सूची तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है।
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शहरी क्षेत्र और महिला शिक्षामित्रों पर स्थिति स्पष्ट नहीं
शिक्षामित्रों के समायोजन में शहरी क्षेत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। गांव से शहर के विद्यालयों में आने के इच्छुक शिक्षामित्रों के मामले में विभाग ने परिषद से मार्गदर्शन मांगा है। वहीं, दूसरे जिले में स्थित ससुराल के पास तैनाती चाहने वाली महिला शिक्षामित्रों के समायोजन पर भी बाद में निर्णय किया जाएगा। फिलहाल विभाग पहले चरण की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है।
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