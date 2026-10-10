Shahjahanpur News: खुटार में कुत्ते का आतंक, 56 लोगों को काटा

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शनिवार सुबह कहीं से आए एक कुत्ते ने व्यापारियों, राहगीरों और वाहनों के इंतजार में सड़क किनारे खड़े लोगाें को काटकर घायल करना शुरू कर दिया। कुत्ते ने कई सांड़ों और कुत्तों को भी काटा। मोहल्ला इंदिरानगर, नरायनपुर, सरोजनीनगर, पश्चिमी गढ़ी, नौगवां कोट आदि मोहल्लों में दहशत फैल गई।लोगों ने एक-दूसरे को कॉल कर कुत्ते के बारे में बताकर घर में ही रहने के लिए कहा। सूचना मिलने पर ईओ कल्पना शर्मा के निर्देश पर दोपहर एक बजे नगर पंचायत की टीम ने काकोरी शहीद इंटर कॉलेज के पीछे कुत्ते को घेर लिया।घेरे जाने के दौरान कुत्ते ने छह तमाशबीन लोगों को भी काटकर जख्मी कर दिया। ईओ ने बताया कि पकड़े जाने के दौरान कुत्ता गंभीर घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। कुत्ते के शव को जंगल में दफन करा दिया गया।56 लोगों को लगवाई एआरवीसीएचसी अधीक्षक डॉ. गौरव सक्सेना ने बताया कि कुत्ते के काटने से घायल 56 लोग सीएचसी आए थे। सभी का इलाज कर एंटी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) लगाई गई है। अन्य लोगों के आने पर उनको भी वैक्सीन लगवाई जाएगी। मोहल्ला नौगवां कोट निवासी अंश, मन्नी, इंदिरानगर के पंकज, रामस्वरूप, नरायनपुर के अतुल गुप्ता, पश्चिमी गढ़ी के बृजेश गुप्ता, सरोजनीनगर की नूरजहां, हरजिंदर सिंह, गांव गुरघिया की बीना, मीरा, इटौआ की ऊषा, आदि को वैक्सीन लगाई गई है। डॉ. सक्सेना ने बताया कि इन सभी को एक ही कुत्ते ने काटा था।