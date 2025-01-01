फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Lekhpals registered their protest by wearing black armbands.

Shahjahanpur News: काली पट्टी बांधकर लेखपालों ने जताया विरोध

Sun, 11 Oct 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Lekhpals registered their protest by wearing black armbands.
रोजा में थाना दिवस पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे लेखपाल। संवाद
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर शनिवार को जिलेभर में लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। रोजा, पुवायां, बंडा, खुटार, सिंधौली और तिलहर में लेखपाल थाना दिवस में भी काली पट्टी बांधकर शामिल हुए।
विज्ञापन

लेखपाल संघ के जिला मंत्री उग्रसेन और तहसील अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि 2800 ग्रेड पे, मंडलीय स्थानांतरण, वेतन विसंगति दूर करने और यात्रा भत्ता बढ़ाने समेत आठ सूत्री मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है। आठ अक्तूबर से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। मांगें पूरी न होने पर 12 अक्तूबर को रक्तदान, 14 अक्तूबर को बाइक रैली और 17 अक्तूबर से कार्य बहिष्कार व धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन

रोजा थाना दिवस में जमीन संबंधी चार शिकायतें आईं। दो का मौके पर निस्तारण हुआ, जबकि दो मामलों के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें भेजी गईं। तिलहर में दो शिकायतें आईं, जिनमें मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed