Shahjahanpur News: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के निधन पर केंद्रीय मंत्री ने जताया शोक
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह के निधन पर उनके नियामतपुर स्थित आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत की पत्नी लज्जावती और उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय यादव व अभय यादव से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह परिवार के साथ हैं और हर सुख-दुख में सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे।
इसके बाद जितिन प्रसाद ग्राम खिरिया पहुंचे। यहां सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विनीत त्रिपाठी के पिता विद्याधर त्रिपाठी के निधन पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्व. विद्याधर त्रिपाठी उनके पिता स्व. जितेंद्र प्रसाद के सदैव सहयोगी रहे। उनका निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है।
इस दौरान जितिन प्रसाद के मीडिया प्रभारी विनीत मिश्र, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष एवं नामित सदस्य अवधेश दीक्षित मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके बाद जितिन प्रसाद ग्राम खिरिया पहुंचे। यहां सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विनीत त्रिपाठी के पिता विद्याधर त्रिपाठी के निधन पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्व. विद्याधर त्रिपाठी उनके पिता स्व. जितेंद्र प्रसाद के सदैव सहयोगी रहे। उनका निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है।
विज्ञापन
इस दौरान जितिन प्रसाद के मीडिया प्रभारी विनीत मिश्र, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष एवं नामित सदस्य अवधेश दीक्षित मौजूद रहे।
विज्ञापन