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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Heavy rain is likely due to the impact of a cyclone in the Bay of Bengal.

Shahjahanpur News: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के असर से तेज बारिश के बन रहे आसार

Fri, 25 Sep 2026 02:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:18 AM IST
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Heavy rain is likely due to the impact of a cyclone in the Bay of Bengal.
शाहजहांपुर। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात से अगले 24 घंटों में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद भी उमस बरकरार है।
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह के मुताबिक बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।
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अधिकतम तापमान में तीन डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। उन्होंने बताया कि तापमान में गिरावट के बाद भी उमस का असर बना हुआ है।
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