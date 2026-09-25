Shahjahanpur News: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के असर से तेज बारिश के बन रहे आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह के मुताबिक बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।अधिकतम तापमान में तीन डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। उन्होंने बताया कि तापमान में गिरावट के बाद भी उमस का असर बना हुआ है।