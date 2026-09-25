Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
संगोष्ठी : आर्य महिला डिग्री कॉलेज में पं. दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित संगोष्ठी सुबह नौ बजे से।
ज्ञापन : भारतीय मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी का कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11 बजे।
ट्रायल : पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जिलास्तरीय ट्रायल हथौड़ा स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
श्रीरामकथा : अल्हागंज के बारह पत्थर देवस्थान स्थित सीताराम मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर दो बजे से।
विसर्जन : चौक के राजा गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन शाम पांच बजे से।
विज्ञापन
ज्ञापन : भारतीय मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी का कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11 बजे।
ट्रायल : पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जिलास्तरीय ट्रायल हथौड़ा स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
श्रीरामकथा : अल्हागंज के बारह पत्थर देवस्थान स्थित सीताराम मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर दो बजे से।
विसर्जन : चौक के राजा गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन शाम पांच बजे से।