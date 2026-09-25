Shahjahanpur News: पीएमएस संघ की नई कार्यकारिणी का गठन

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सीएमओ डॉ. विवेक कुमार मिश्रा की निगरानी में निर्वाचन अधिकारी डॉ. पीपी श्रीवास्तव और सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. करण सिंह की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई गई। नाम वापसी की अंतिम तिथि तक किसी पद के लिए नामांकन वापस नहीं लिया गया। किसी पद पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सभी नामांकित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।नई कार्यकारिणी में डॉ. वीरेंद्र कुमार वर्मा को अध्यक्ष, डॉ. श्वेता गुप्ता को उपाध्यक्ष (महिला), डॉ. ओमेंद्र राठौर को उपाध्यक्ष (शहरी), डॉ. आदेश रस्तोगी को उपाध्यक्ष (ग्रामीण), डॉ. अश्वनी कुमार को सचिव, डॉ. अमित यादव को सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी, डॉ. जफर सैफी को वित्त सचिव और डॉ. शबाहत हुसैन को संपादक चुना गया। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अफरोज अहमद, सहायक शोध अधिकारी अंशुल शुक्ला और बिपिन सिंह आदि मौजूद रहे।