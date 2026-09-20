Shahjahanpur News: मरम्मत कार्य के चलते दो ट्रेनें रद्द, कई के मार्ग बदले

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रेलवे अधिकारियों के अनुसार 14229 योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 27 सितंबर को और 14230 योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 28 सितंबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा 15211 जननायक एक्सप्रेस को 25 और 26 सितंबर को दरभंगा से निर्धारित समय से 120 मिनट की देरी से रवाना किया जाएगा। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि मरम्मत कार्य के कारण कुछ अन्य ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ सकता है। संवाद

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शाहजहांपुर। मुरादाबाद मंडल के रायसी रेलवे स्टेशन पर अपलाइन की लूपलाइन पर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसके चलते शाहजहांपुर से होकर गुजरने वालीं कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने दो ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द करने के साथ ही कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है।