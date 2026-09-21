Shahjahanpur News: 270 ग्राम अफीम के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया

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सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। आकाश पर थाना सदर बाजार में वर्ष 2018 में छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज है। संवाद

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शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार पुलिस ने रविवार की सुबह लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास घेराबंदी कर दो लोगाें को गिरफ्तार किया। पुलिस ने निगोही थाना क्षेत्र के कजरीनूरपुर गांव निवासी अनुराग और थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला जलालनगर निवासी आकाश को गिरफ्तार किया। तलाशी में दोनों के पास से 270 ग्राम अफीम, बाइक, मोबाइल व एक हजार रुपया बरामद हुए। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने दोनों से पूछताछ की।