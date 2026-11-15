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Shahjahanpur News: धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का दिया संदेश

Sun, 15 Nov 2026 01:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sun, 15 Nov 2026 01:07 AM IST
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The message given to follow the path of righteousness and virtue
आनंदपुरम कॉलोनी में कथा सुनाते व्यास आशीष वाजपेयी। संवाद
शाहजहांपुर। आनंदपुरम कॉलोनी में आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन कथाव्यास आचार्य आशीष वाजपेयी ने महात्मा विदुर का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, ज्ञान और आचरण से होती है। महात्मा विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों से समाज को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने श्रद्धालुओं से जीवन में सदाचार अपनाने और अन्याय का विरोध करने का आह्वान किया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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