Shahjahanpur News: प्रदेश स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दो को
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:10 AM IST
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शाहजहांपुर। प्रदेश स्तरीय महिला एथलेटिक्स एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए जिला खेल कार्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो सितंबर को जनपदीय ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल शाम चार बजे से शुरू होंगे।
जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि ट्रायल में एथलेटिक्स और बैडमिंटन की महिला खिलाड़ी भाग ले सकेंगी। चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की गई है। संवाद
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जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि ट्रायल में एथलेटिक्स और बैडमिंटन की महिला खिलाड़ी भाग ले सकेंगी। चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की गई है। संवाद
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