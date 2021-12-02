Shahjahanpur News: छात्राओं को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण

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एनडीआरएफ टीम ने प्राकृतिक व मानवजनित आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। रक्तस्राव रोकने, फ्रैक्चर में स्प्लिंटिंग, सीपीआर और प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण का नेतृत्व एनडीआरएफ की इंस्पेक्टर शिवकली धुर्वे ने किया। छात्राओं को आपदा के समय घबराने के बजाय शांत रहकर सुरक्षित स्थान पर जाने और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में डीसी/जीडी नरेश कुमार नामदेव और प्रधानाचार्य रचना शुक्ला मौजूद रहीं। संवाद

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शाहजहांपुर। 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ, गाजियाबाद की टीम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अजीजगंज में आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।