Shahjahanpur News: प्रशिक्षु डॉक्टरों ने दिया धरना, 25 हजार रुपये मानदेय की मांग
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:17 AM IST
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तिलहर। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव बंथरा के पास स्थित निजी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डॉक्टरों ने बुधवार को मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। डॉक्टरों ने आकस्मिक सेवा को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद कर दीं और धरना प्रारंभ कर दिया।
सुबह करीब दस बजे ट्रेनी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कार्य करने से इन्कार कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सात हजार रुपये में कार्य करने पर राजी नहीं हुए। सूचना पर तहसीलदार सदर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और धरना दे रहे डॉक्टरों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया।
डॉक्टरों के अनुसार, सरकार की ओर से उनके लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उन्हें केवल सात हजार प्रतिमाह दे रहा है। डॉक्टरों ने कम मानदेय दिए जाने को अन्याय बताया। कहा कि इस संबंध में पहले भी कई बार विरोध दर्ज कराया जा चुका है। शाम तक वार्ता सफल नहीं होने से धरना समाप्त नहीं हुआ था।
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कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरएन शुक्ला ने बताया कि डॉक्टरों का चार वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक वर्ष का प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों को करीब दो महीने पहले ट्रेनिंग पर लगाया गया है। मानदेय बढ़ाने की मांग से कॉलेज के चेयरमैन और संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
शनिवार को चेयरमैन के आने के बाद इस मुद्दे पर बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टरों ने इस आश्वासन के बाद भी धरना समाप्त करने से इन्कार कर दिया। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।
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सुबह करीब दस बजे ट्रेनी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कार्य करने से इन्कार कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सात हजार रुपये में कार्य करने पर राजी नहीं हुए। सूचना पर तहसीलदार सदर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और धरना दे रहे डॉक्टरों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया।
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डॉक्टरों के अनुसार, सरकार की ओर से उनके लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उन्हें केवल सात हजार प्रतिमाह दे रहा है। डॉक्टरों ने कम मानदेय दिए जाने को अन्याय बताया। कहा कि इस संबंध में पहले भी कई बार विरोध दर्ज कराया जा चुका है। शाम तक वार्ता सफल नहीं होने से धरना समाप्त नहीं हुआ था।
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कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरएन शुक्ला ने बताया कि डॉक्टरों का चार वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक वर्ष का प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों को करीब दो महीने पहले ट्रेनिंग पर लगाया गया है। मानदेय बढ़ाने की मांग से कॉलेज के चेयरमैन और संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
शनिवार को चेयरमैन के आने के बाद इस मुद्दे पर बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टरों ने इस आश्वासन के बाद भी धरना समाप्त करने से इन्कार कर दिया। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।