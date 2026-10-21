फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Tiger terror in Silhua village; forest watchers arrive for inspection after two days

Shahjahanpur News: सिल्हुआ गांव में बाघ की दहशत, दो दिन बाद जांच के लिए पहुंचे वाॅचर

Wed, 21 Oct 2026 12:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Tiger terror in Silhua village; forest watchers arrive for inspection after two days
खुटार। सिल्हुआ गांव में रविवार रात बाघ देखे जाने के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं। सूचना के बावजूद वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मंगलवार को घटना के दो दिन बाद दो वाॅचर गांव पहुंचे और जांच की।
विज्ञापन

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सिल्हुआ निवासी रामशंकर मिश्रा 18 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे रौतापुर कलां पेट्रोल पंप से कार से घर लौट रहे थे। गांव के पास सड़क पर खड़े बाघ ने उनकी गाड़ी पर झपट्टा मार दिया। रामशंकर ने गाड़ी दौड़ाकर किसी तरह घर पहुंचकर जान बचाई। सोमवार और मंगलवार को भी गांव के आसपास बाघ देखे जाने का दावा किया गया।
विज्ञापन

मंगलवार दिन में करीब 11 बजे वाॅचर दाताराम और अधीर शर्मा गांव पहुंचे। उधर, कुंभिया माफी गांव के पास भी बाघिन दो शावकों के साथ देखे जाने की बात सामने आई है। रेंजर दिनेश बडोला ने बताया कि कार के सामने बाघ नहीं तेंदुआ आया था। जंगल से निकलकर तेंदुआ आ जाता है और खुद ही जंगल चला जाता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed